해남군, 사회적경제기업 시설·장비 지원 신청하세요

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 오는 26일까지 관내 소재 사회적경제기업을 대상으로 시설·장비 지원사업을 신청받는다고 11일 밝혔다.

사회적경제기업 시설·장비 지원사업은 사회적경제기업의 성장 단계별 맞춤형 시설·장비를 지원하는 사업으로 신규 시설·장비 구입 및 노후화된 시설·장비 교체를 지원한다.

특히 올해부터는 자활기업까지 지원대상을 확대했으며, 사업 선정 시 개소당 최대 2000만 원(자부담 20%)을 지원한다.

관내에 소재하고 있는 (예비) 사회적기업, (예비) 마을기업, 사회적협동조합, 자활기업으로 인·지정된 기업이 신청할 수 있으며, 해남군청 인구정책과로 방문 신청하면 된다.

군 관계자는 “사업을 통해 사회적경제기업 제품이 시장 경쟁력을 확보하고 관내 판로개척에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

세부사항은 해남 군 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 김 현 기자 khyeon0424@hanmail.net