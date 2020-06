순천시, 땜질식 도로행정...시민불편과 더 큰 위험초래

부서간 업무협의 필요...본질적인 원인제거 우선돼야



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 비행장 삼거리에서 조곡교 사거리에 이르는 강변로 일원에 도로과에서 발주한 도로재포장 및 보도블럭 교체와 배수로공사가 한창 진행 중에 있다.

사업구간의 강변로 일원은 평소에도 교통체증이 자주 발생하는 곳이지만 공사를 하면서 우회도로 안내 등이 없어 강변로에 갇힌 차량은 꼼짝없이 신호대기를 몇 번씩 기다렸다가 사업구간을 지나가는 불편을 겪고 있다.

이번 사업구간은 약300m에 이르며 도로와 인도 폭이 좁아 위험과 시민불편이 높은 지역이다. 순천시 도로과는 “약10m 높이의 메타스퀘어 나무뿌리가 돌출되어 보도블럭을 훼손하고 배수로 정비가 필요해서 도로재포장과 함께 이번 사업을 진행하고 있다”고 밝혔다.

시공업체는 배수로공사를 한다는 이유로 메타스퀘어 뿌리 일부를 절단해 도로선과 높이 각을 맞추면서 공사를 하고 있어 곧 다가올 장마철에 뿌리가 썩거나 태풍에 10m 높이의 거대한 메타스퀘어 나무가 쓰러질 위험이 높다.

강변로 주변지역은 도로보다 낮은 곳에 단독주택 등이 있어 평소에도 10m높이의 메타스퀘어가 위협적인 곳으로 가로수 교체를 검토해야 하는 지역임에도 도로과는 관계부서 업무협의 없이 단독으로 사업을 추진했다.

도로과는 나무뿌리를 절단해야 하고 10m높이의 가로수가 위협적인 상황을 인지하고 있었음에도 가로수는 공원녹지과 소관이라는 이유로 가로수 교체는 생각도 못했으며 업무협의도 하지 않았다.

공원녹지과는 사업구간의 도로재포장과 보도블럭 교체 공사를 사전에 알지 못했다. 순천시 관계자는 메타스퀘어 뿌리로 인한 인도훼손으로 수억원에 이르는 공사비 지출로 인한 세금낭비와 위험성을 알려 가로수를 교체하는 것이 좋겠다는 입장을 보였다.

시민 A씨는 “시민의 불편과 위험을 줄이기 위해 도로재포장 공사를 하는 것은 당연한 일이나 부서간의 업무 협의로 근본적인 처방을 하는 것이 맞다”며 “땜질식 행정으로 시민의 세금 낭비와 오히려 더 큰 위험에 처하게 하는 것은 맞지 않다”고 지적했다.

이번 사업구간은 인도폭이 좁은데다가 메타스퀘어 나무가 너무 커 자전거도로 구간도 없어 가로수 교체가 필요한 지역으로 사업의 빠른 재검토가 필요한 시점이다.

한편 출장 등의 이유로 자리를 자주 비우는 해당부서장은 전화통화가 어려워 메모 등을 남겼으나 연락 한번 주지 않았으며 수차례 연결한 결과 공사감독관에게 이번 사업의 기본사항을 들을 수 있었다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr