정부 "주말 전 '수도권 방역 강화' 연장여부 발표"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 정부가 오는 14일까지 예정된 '수도권 방역 강화조치' 여부를 이번 주말 전 발표할 계획이다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 11일 정부세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 "현재 추가 조치 등에 대해 논의하고 있다"며 "일요일인 오는 14일 전에는 발표할 예정"이라고 밝혔다.

수도권 지역의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진이 급증하자 정부는 지난달 29일부터 수도권에 한해 공공시설 운영 중단, 고위험시설 운영 자제 등 사실상 '사회적 거리 두기'에 준하는 방역강화 조치를 시행하고 있다.

이태원 클럽과 경기도 부천 쿠팡 물류센터, 수도권 개척교회 등에서 시작된 'N차 감염'이 확산하면서 수도권 지역의 신규환자가 급증하고 있다.

윤 반장은 "최근 2주간 신규 확진 환자 발생현황 추이를 보면 지역 발생 88%는 수도권에서 발생했다"며 "특히 6월 이후 지역 발생 약 97%는 수도권에서 발생했다"고 설명했다.

그러면서 "빠른 전파속도와 확산으로 인해 접촉자 추적관리만으로는 전파속도를 늦추기에 한계가 있다"며 "필수적이지 않은 모임이나 약속은 취소하고 밀접한 접촉이 일어나는 시설은 이용하지 말아달라"고 당부했다.

