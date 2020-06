LG전자 "환경보호 활동도 비대면으로"

생활 속 환경보호 실천활동 온라인 공유

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 단체활동이 쉽지 않은 상황에서 환경보호 실천을 비대면으로 이어가고 있다고 11일 밝혔다.

LG전자는 최근 노동조합과 함께 임직원들을 대상으로 일상에서 실천하고 있는 환경보호 활동을 온라인에서 공유하는 이벤트를 진행한다. 생활 속 환경보호 실천을 독려하는 동시에 최우수 아이디어는 전사 캠페인으로 확대할 예정이다.

이번 이벤트에서 임직원들은 각자 실생활에서 실천하고 있는 ▲종이컵 대신 텀블러 사용하기 ▲페트병에 있는 비닐 벗겨 분리수거하기 ▲대중교통 이용하기 등 환경보호 활동을 공유 중이다.

LG전자는 2010년부터 매년 세계 환경의 날을 'LG전자 자원봉사자의 날'로 정해 환경보호 활동을 진행하고 있다. 지난해까지 누적 5만여명의 국내외 임직원들이 환경보호에 동참했다.

배상호 LG전자노동조합 위원장은 "환경 보호를 위한 일상 속 작은 실천들이 쌓이다 보면 지속가능한 사회를 만드는 데 보탬이 될 것"이라며 "환경보호에 도움이 되는 활동을 이어가며 사회적 책임을 다하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

