은성수 "中企대출 추가대책 마련…'혁신금융' 재점화"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원회 위원장은 11일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 관련해 "여전히 (지원이) 잘 안된다는 지적이 많은 중소기업 대출에 대해 추가대책을 마련하겠다"는 방침을 밝혔다.

은 위원장은 이날 오후 정부서울청사에서 올해 하반기 중점 추진과제를 설명하기 위한 기자간담회를 열어 이렇게 말했다.

은 위원장은 또 "(예정된) 금융지원을 차질 없이 이행하기 위해서는 3차 추가경정예산이 필수적인 만큼 (추경의) 필요성을 국회에 소상히 설명드리고 협조를 구하겠다"고 언급했다.

은 위원장은 아울러 코로나19 관련 각종 지원 프로그램의 이행으로 우선순위에서 다소 밀려있던 '혁신금융'을 재점화하겠다는 의지를 나타냈다.

이에 따라 우선 '혁신기업 1000'을 본격 가동해야 한다는 게 은 위원장의 생각이다.

그는 "산업통상자원부와 중소벤처기업부 등 관계부처에서 우선적으로 지원이 필요한 유망 혁신기업을 선정하는 절차를 진행중"이라며 "다음 달 초에는 1차 지원대상 기업군 20개를 선정하고, 쉽지 않겠지만 금년중 200여개 혁신기업을 선정할 수 있기를 희망한다"고 설명했다.

금융위는 선정된 기업들에 대출과 투자, 보증 등의 자금지원 뿐 아니라 경영전략 컨설팅, 투자설명회(IR) 기회를 제공하는 등 종합적 지원을 하겠다는 구상이다.

은 위원장은 "코로나19를 겪으면서 우리의 강점으로 부각됐던 의료, 바이오, 디지털 산업이 성장하는 계기가 될 것"이라고 전망했다.

은 위원장은 아울러 '코로나 이후'에 대비하기 위해 디지털금융을 활성화하겠다는 뜻을 밝혔다. 이와 관련해 은 위원장은 ▲본인확인 규율체계 정비 ▲금융보안 강화 ▲빅데이터 활성화를 제시했다.

금융위는 이에 따라 올해 3분기 중에 '금융분야 인증ㆍ신원확인 혁신방안'을 마련할 계획이다.

코로나19로 증가한 가계부채 및 이에 따른 금융부실 우려에 대해 은 위원장은 "2~3년도 시계 하에 연도별 목표구간을 설정하는 새로운 관리방안을 검토하겠다"고 말했다.

그는 아울러 "제2금융권의 유동성 리스크 등 위기시 나타난 취약요인에 대한 보완방안도 마련하겠다"는 생각을 밝혔다.

금융위는 '포용금융 강화'라는 기조 아래 올해 중 햇살론 등 정책서민금융 공급을 당초 계획보다 1조원 더 늘리고 정부와 금융권이 재원을 분담토록 할 방침이다.

또 이달 말 한국자산관리공사(캠코)에서 2조원 규모 연체채권 매입을 개시하고 금융회사 스스로 연체채무자를 지원하게 하는 '소비자신용법 제정안'을 올해 중 국회에 제출할 예정이다.

아울러 디지털시대에 소외되기 쉬운 고령층을 위해 '고령친화적 금융환경 조성방안'을 조만간 발표할 계획이다.

은 위원장은 "고령층이 오프라인에서도 온라인 채널과 차별받지 않고 공정한 조건에서 거래할 수 있도록 하고 안정적인 은퇴 후 생활을 지원하는 고령층 전용 금융상품도 개발하겠다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr