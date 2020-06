속보[아시아경제 김보경 기자] 11일 관세청에 따르면 이번달 1~10일 수출액은 전년 동기 대비 20.2% 증가한 122억8000만 달러를 기록했다.

수출 반등은 조업일수 영향이 컸다. 이 기간 조업일수는 8일로 지난해 같은 기간에 비해 이틀 더 많았다. 조업일수를 고려한 일평균수출액은 15억4000만 달러로 전년 동기와 비교해 9.8% 감소했다.

