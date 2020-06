수산간편식 강화하는 오뚜기…‘간단한끼 생선조림’ 3종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 오뚜기가 간편하게 전자레인지 조리만으로 맛있는 생선조림을 즐길 수 있는 ‘간단한끼 생선조림 3종’을 출시했다고 11일 밝혔다.

간단한끼 생선조림은 손질하기 어렵고 맛내기 어려운 생선조림을 가정에서 쉽고 간편하게 가열하기만 하면 바로 맛있게 먹을 수 있는 간편식 제품이다.

‘간단한끼 매콤 꽁치조림’은 시원한 무와 고춧가루로 맛을 낸 매콤 칼칼한 밥도둑 생선조림으로 다 먹은 후엔 매콤한 국물에 밥을 비벼 먹어도 좋은 제품이다. ‘간단한끼 포모도로 꽁치조림’은 진한 토마토 소스와 영양이 풍부한 꽁치가 만나 이국적인 맛이 나는 생선조림으로, 어른 뿐만 아니라 아이들 영양 반찬으로도 잘 어울리는 제품이다. ‘간단한끼 김치 고등어조림’은 맛있게 잘 익은 김치와 국산 고등어를 넣어 푹 졸인 감칠맛 나는 생선조림으로, 맛내기 어려운 고등어조림을 집에서도 간편하게 즐길 수 있어 편리하다.

간단한끼 생선조림은 전자레인지에 2분만 조리하면 맛있는 밥반찬으로 즐길 수 있으며, 끓는 물에 중탕으로 10분 조리하면 냄새 없이도 간편하게 조리가 가능하다.

