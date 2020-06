[아시아경제 이현주 기자] 서울과학기술대학교는 교육부와 한국연구재단이 지원하는 '2020년 이공분야 대학중점연구소 지원사업'에 선정됐다고 밝혔다. 서울과기대 환경기술연구소는 환경 서비스 플랫폼을 주제로 이번 지원사업에 선정 됐으며 원천 및 실증기술을 확보하기 위한 과제와 수요자 중심 기본과제 수행을 통해 환경 모니터링, 환경 빅데이터 등에 전문화된 신진 연구 인력을 육성하게 된다. 매년 7억원 이상의 정부지원금이 투자된다.

