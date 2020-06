'골목식당' 서산 불고깃집, 포장 10일 지난 고기 써…백종원 "배부른 장사하나"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '골목식당' 백종원이 초심을 잃은 서산 불고깃집에 크게 실망했다.

10일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '백종원의 골목식당'(골목식당)은 서산 해미읍성 긴급점검 특집으로 꾸며졌다.

이날 백종원은 서산 불고깃집 점검에 앞서 소셜네트워크서비스(SNS) 후기를 살폈다. SNS 후기에는 김치, 소면 조합이 아쉽다는 내용이 이어졌다. 이 조합은 방송 당시 극찬받은 바 있다.

이밖에도 누리꾼들은 SNS를 통해 "고기가 아닌 채소가 산더미로 올라가 있었다", "방송 때도 문제더니 그대로인 것 같다. 불친절하고 메뉴 설명도 대충 했다", "가격이 비쌌다. 추가에 추가가 있었다", "사장님은 안 나오고 아르바이트 언니는 휴대전화만 보고 있었다" 등 반응을 보이며 아쉬움을 드러냈다.

이후 '골목식당' 요원들이 서산 불고깃집에 찾아가 대표 메뉴인 산더미 불고기를 주문했다. 이를 맛본 요원들은 "고기가 밋밋하다", "간이 안 된 느낌이다", "국물이 싱겁다","맛이 없다"고 혹평했다.

백종원은 직접 불고깃집을 찾아 문제의 산더미 불고기를 주문했다. 백종원은 조리 중 미리 삶아놓은 소면을 지적하며 "이게 손님상에 나가나? 국수가 왜 이러나?"라며 황당해했다.

이어 백종원은 긴장한 불고깃집 사장을 앞에 두고 "SNS에 안 좋은 후기가 많다. 친절하지 않다는 글도 있었다"고 말했다. 이에 불고깃집 사장은 "최선을 다하고 있다. 손님들이 오면 깍듯하게 한다. 그런데 손님들이 우릴 만족 못 하나보다"고 해명했다.

산더미 불고기를 시식한 백종원은 고기를 뱉으며 "냄새가 난다"고 말했다. 알고 보니 불고기는 포장된 지 열흘이 지난 것이었다.

백종원은 "왜 다른 곳에서 주문하는 노력을 안 해봤나. 손님이 없어서 그렇게 힘들지 않았나. 나 같으면 도살장을 가서라도 고기를 찾았을 거다. 가게에 관심이 없었던 거다"라고 꾸짖었다.

그러면서 "괜히 꼬투리 잡는 게 아니다. 그런 표현을 쓰면 안 되지만 배짱장사 같다. 언제부터 저렇게 배부른 장사를 했나 싶다"고 지적했다.

