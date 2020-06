전주시, “착한 소비로 지역 경제 돕자구요~”…캠페인 펼쳐

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 코로나19로 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 전주시민이 참여하는 착한 소비촉진 운동이 펼쳐진다.

시는 10일부터 다음 달 26일까지 총 6주 동안 코로나19 위기를 시민들과 함께 극복하고 응원하기 위해 다양한 소비촉진 운동을 전개하는 ‘2020 전주착한캠페인’을 펼친다고 밝혔다.

건강한 소비를 통해 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 착한캠페인은 전통시장·상점가 상인회, 한국외식업협회, 한옥체험업협회·호텔 등 숙박업, 전북전주수퍼마켓협동조합, 전일수퍼마켓협동조합, 바이전주우수업체협의회, 사회적기업, 금융기관, 언론기관, 문화예술인 등 전 시민이 참여해 상품과 서비스 할인, 이벤트와 경품 등 혜택을 제공한다.

착한캠페인 첫날은 분위기 확산을 위한 ‘착한 훌라후프 챌린지’에 이어 26일부터는 ▲전주 착한 소비다(多) ▲전주 착한 큰장터 ▲전주 착한 아티스트 등 본격적인 소비촉진 운동을 1개월간 펼칠 계획이다.

대표적으로 ‘전주 착한 소비다(多)’의 경우 지역의 외식업 500개소와 슈퍼마켓 100개소, 숙박업(호텔포함) 100개소 등 총 700개소의 업체가 참여하는 대규모 할인행사로 진행된다.

전통시장을 찾은 어르신과 임산부 등의 쇼핑을 돕기 위해 짐을 들어주는 ‘착한 슈퍼맨 서비스’도 남부·신중앙·모래내·서부시장 등에서 진행키로 했다.

‘전주 착한 큰장터’는 27일 혁신도시 엽순공원을 시작으로 다음 달 4일에는 에코시티 세병공원, 11일에는 전주역 앞 첫마중길에서 사회적경제제품과 바이전주 우수제품, 전주푸드 우수 농산물 등을 특별 판매할 예정이다.

‘전주 착한 아티스트’의 경우 지역 문화예술인과 단체가 착한캠페인 주요 거점과 착한 큰장터 행사장에 방문해 버스킹 공연을 실시하게 된다.

김승수 전주시장은 “어려울 때 함께 살아가는 ‘전주형 상생정신’을 통해 지역경제가 활력을 되찾을 수 있도록 시민들과 함께 극복해 나갈 것”이라고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr