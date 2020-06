불교 법인들 연이은 대학발전기금 기탁

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 사단법인 향기로운문화동행이 동명대에 대학발전기금 1000만원을 쾌척했다.

10일 부산 남구 동명대 대학본부경영관 301호에서 향기로운문화동행 이사장 보혜스님이 동명대 정홍섭 총장을 만나 대학 발전에 써달라며 1000만원을 기탁했다.

문화동행 측에선 청량사 주지 보혜스님과 총무 자오스님, 정원기 후원회장, 김현수 사무처장 등이 참석했고 정 총장 등 학교 관계자 등이 손님들을 맞았다.

동명대는 지난 8일에도 불교계 법인 불국토와 가야사 등 사찰로부터 1000만원의 기금을 받았다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr