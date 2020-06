서울지하철 7호선에서 9~10월 '평일 자전거 휴대승차' 시범운영

[아시아경제 조인경 기자] 서울교통공사가 서울시의 자전거 이용 활성화 정책과 연계해 오는 9~10월 2개월 간 서울지하철 7호선에서 평일 자전거 휴대승차를 시범 운영한다고 10일 밝혔다.

현재 접이식이 아닌 일반 자전거 휴대승차는 토요일과 법정공휴일에만 가능하다.

공사는 서울시가 시민 4225명을 대상으로 실시한 자전거 평일 휴대승차 설문조사 결과와 혼잡도 등을 종합적으로 고려, 7호선에서 우선 실시한 뒤 향후 다른 호선에 확대 운영하는 방안을 검토하기로 했다.

시범운영 기간은 9월1일부터~10월31일이며, 휴대승차 허용시간은 오전 10시부터 오후 4시까지이다. 7호선만 이용 가능하기 때문에 아직 다른 호선으로 환승할 경우엔 자전거를 휴대해 탑승할 수 없다.

지하철에 자전거를 휴대한 채 승차할 경우에는 자전거 거치대가 설치된 전동차 양쪽 끝칸에 한해 탑승 가능하며 혼잡도가 높은 출퇴근 시간대는 허용 시간에서 제외된다.

공사는 자전거 휴대승차 시 지하철을 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 6월 말부터 8월 중순까지 7호선 내 주요 거점역을 대상으로 자전거 경사로를 설치하고 일반승객과의 동선을 철저히 분리한다는 방침이다. 또 일반 이용객의 불편을 최소화하기 위해 2~3개 정거장 당 1개역씩 거점역을 지정해 자전거 이용자 편의 제고를 위한 자전거 경사로, 픽토그램, 거치대 등 편의시설도 개선할 예정이다.

김상범 서울교통공사 사장은 "앞으로도 자전거 이용이 늘어나는 교통 환경에 발맞춰 대중교통과 자전거의 연계수송이 가능한 교통시스템을 구축, 시민들이 편리하게 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr