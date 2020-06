송파 강남대성학원 확진자, 탁구클럽 방문…수강생 등 451명 검사 추진(상보)

[아시아경제 허미담 기자] 서울 송파구 문정동에 위치한 강남대성학원의 근무자가 9일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받으면서 방역당국이 수강생 등 접촉자 수백명을 검사하기로 했다.

이날 송파구와 경기 수원 영통구에 따르면 이 학원에 조리 보조원으로 근무하는 영통구 영통3동 거주 20대 남성(수원 70번)이 이날 오전 확진 판정을 받았다.

이 남성은 서울 양천구 소재 탁구클럽에 방문한 적이 있으며, 지난 3일부터 근육통과 어지러움 증상이 있었던 것으로 전해졌다.

송파구는 수강생·강사·직원 등 451명의 접촉 의심자를 파악하고 학원 앞에 간이 선별진료소를 설치해 이들이 검사를 받도록 조치했다. 또 이들이 검사를 받은 후에는 즉시 귀가해 자가격리에 들어가도록 지시했다.

현재 학원 측은 급식실을 폐쇄하고 수업을 중단한 것으로 알려졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr