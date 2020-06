野 '윤미향 의혹 동문서답' 지적에 靑 "특정인 수사, 입장표명 부적절"

[아시아경제 손선희 기자] 윤미향 더불어민주당 의원의 기부금 유용 의혹과 관련해 청와대는 9일 "특정인에 대한 수사와 관련해 대통령이 입장을 밝히는 것이 적절한 지에 대한 의문이 있다"며 "적절하지 않다는 것이 국민적 공감대라고 생각한다"고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 기자들과 만나 "국민적 오해가 있을 수 있는 부분이 있다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 전날 수석·보좌관 회의에서 "위안부 운동의 대의는 굳건히 지켜져야 한다"면서 "이번 논란은 시민단체의 활동 방식이나 행태에 대해서도 되돌아볼 수 있는 계기가 됐다"고 말했다. 이용수 할머니가 지난달 7일 첫 문제제기를 한 이후 한 달여 만에 나온 공개 발언이다. 다만 윤 의원이나 정의연 등을 구체적으로 언급하진 않았다.

이에 주호영 미래통합당 원내대표는 "횡령이 있는지, 개인적인 치부가 있는지 밝혀달라는 국민의 요구에 제대로 된 언급 없이 동문서답형 얘기를 했다"고 지적하고 나섰다.

청와대 관계자는 "주 원내대표의 말에 대해 개별적으로 더 말하는 것은 적절치 않다"고 거듭 선을 그었다.

한편 주 원내대표는 '사실상 여당 추천으로 인선되는 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장은 대통령 주변 권력을 제대로 감시하기 어렵다'는 취지의 주장도 펼쳤다.

이에 대해 이 관계자는 "7인의 공수처장 추천위원 중 6명이 의결해야 임명할 수 있는데, 7인 중 2명은 야당이 추천하도록 돼 있다"며 "결국 야당과 구체적으로 논의되지 않으면 공수처장 임명이 어렵도록 법 개정이 돼 있다"고 설명했다. 그러면서 "야당 원내대표로서 공수처장 설치 이유를 잘 달성해야 된다는 취지로 받아들인다"며 "우려한 부분은 이미 입법과정에서 일정 부분 해소됐단 말씀을 분명히 드린다"고 덧붙였다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr