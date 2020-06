한전KPS, 제염 등 원전해체 유관 사업 목적 추가

[아시아경제 오현길 기자] 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 32,050 전일대비 200 등락률 -0.62% 거래량 122,575 전일가 32,250 2020.06.09 15:30 장마감 close 는 원전해체 사업수행을 위한 사업목적을 추가한다고 9일 공시했다.

제염, 철거, 폐기물 처리 등 원전해체분야 유관 사업이다.

회사측은 "원전해체 산업 육성전략 및 향후 원전해체연구소 설립 참여에 따라 '원전해체 관련사업'을 반영하여 사업추진에 대한 정당성 확보를 위한 것"이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr