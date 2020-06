조선대 일자리센터 ‘역량면접 뽀개기’ 2차 프로그램 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 오는 12일 ‘역량면접 뽀개기’ 2차 프로그램을 진행한다고 9일 밝혔다.

앞서 지난달 21일에 진행했던 ‘역량면접 뽀개기’ 1차 프로그램은 참여 학생들의 호응을 얻은 바 있다.

재학생 및 졸업생의 취업면접 지원 프로그램인 ‘역량면접 뽀개기’는 지난달 특강으로 구성됐다.

프로그램은 주요기업별 채용 동향 및 면접트렌드, 면접준비 전략과 유형별 면접 Key-point, 효과적인 면접 답변에 대한 컨설팅을 제공하여 참여자들에게 큰 호응을 얻었다.

2차 ‘역량면접 뽀개기’ 프로그램은 1차 프로그램에서 제시된 의견을 반영해 실전면접 대비 ‘모의면접’을 진행할 예정이다. 오는 11일까지 참가자를 모집한다.

프로그램에서는 1단계 특강과 2단계 모의면접을 당일 진행해 면접에 대한 올바른 이해와 트렌드를 학습하고, 연이은 모의면접에서 실전경험을 쌓을 수 있도록 돕는다.

모의면접은 PT, 토론, 집단면접을 로테이션 방식으로 실습이 이뤄진다.

윤오남 대학일자리센터장은 “목표기업 입사를 위한 마지막 관문을 통과하기 위해 면접은 반드시 집중 학습이 이뤄져야 한다”며 “이번 프로그램을 통해 트렌드에 맞는 효과적인 면접 교육을 제공할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr