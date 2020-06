인천시, 온라인수업으로 학교급식 못하는 아동에 점심 제공

1천명 대상, 5천원 상당 급식카드 지급

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 온라인 수업 등으로 급식 사각지대에 놓인 결식아동에게 중식을 제공한다.

시는 등교 개학에도 불구하고 격일·격주 등교로 학교에서 주 5일 무상급식을 제공받지 못한 결식아동 1000명을 대상으로 이달부터 연말까지 5000원 상당의 급식카드 지급 또는 도시락 배달을 실시한다고 9일 밝혔다.

이를 위해 시는 이번 2회 추가경정예산에 7억원을 편성해 시의회에 상정했다.

시는 이와 함께 시교육청과 협의해 지역아동센터 긴급돌봄 이용 아동 중 학교의 결식아동 지원 대상이 아니어서 점심을 제공받지 못하는 경우 교육청 예산으로 학기 중 급식을 할 수 있도록 했다.

시교육청의 결식아동 기준은 기초생활수급자 및 차상위 계층, 한부모 가족, 중위소득 52% 이하 가구, 학교장 추천 아동, 난민 인정자이다. 시의 결식아동 기준은 여기에다 긴급복지 대상과 보호자 부재가 포함된다.

인천시 관계자는 "코로나19 확산을 막기 위한 교차수업으로 결식아동들이 학교에서 급식을 못하는 상황을 해결하기 위해 추경에 관련예산을 반영했다"며 "군·구비 부담없이 시비 전액으로 올해 말까지 아동들의 끼니를 지원할 방침"이라고 밝혔다.

