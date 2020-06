[포토] 지친 일상 ‘거품목욕’으로 푸세요

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 러쉬매장에서 선보이고 있는 다양한 입욕제가 인기를 끌고 있다. 장기화 되고 있는 생활 속 거리두기와 이른 무더위에 하루 동안 쌓인 긴장과 피로를 풀 수 있도록 도와주는 바디제품인 입욕제는 물을 담은 욕조안에 제품을 넣어 몽글한 거품 속에서 몸을 담그고 사용하는 제품이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr