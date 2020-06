‘AI가 강한 대학’ … 동명대 혁신 전략 발표

지역대학 최초 학부 단과대 ‘AI융합대학’ 설립한다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘AI(인공지능)가 강한 대학’! 동명대가 9일 새로운 대학 혁신 방향과 전략을 내놓았다.

동명대는 ‘AI 대학’으로 특성화 방향을 잡고 ‘TU-AI 특성화 전략추진단’을 구성해 대학 혁신 사업에 뛰어들었다.

지난해 취업률이 부산·울산·경남지역 중대형 1위 대학으로 이름을 떨친 동명대가 최근 교육부로부터 4차 산업혁명 혁신 선도대학에 선정된 데 이어 전통적으로 강한 IT와 취업 분야에서 한 걸음 더 나가 ‘AI 명문’으로 거듭나겠다는 방침이다.

동명대는 부산지역 대학 중 최초로 2021년부터 학부과정에 AI 학사조직인 ‘AI 융합대학’을 설치했고, 2022년부터는 전 단과대학으로 확대해 AI융합형 전공을 설치할 계획이다.

또 AI 미래 교육센터를 교내에 설치해 전 국민의 AI 교육 대중화를 위해 대학 교육기관으로 역할을 하겠다고 했다.

AI 융합대학은 기존 ‘SW 융합대학’을 확대 개편한 단과대학으로, AI 시대의 핵심동력인 DNA(Data, Network, AI) 교육을 위한 학과개편을 단행했다.

기존 컴퓨터공학과와 게임공학과에 더해 정보통신소프트웨어공학과를 AI 학부로 확대(50명)해 인공지능 전공을 신설했다. 정보보호학과는 소프트웨어융합보안학과로 개편했고 부산지역 최초로 데이터사이언스학과를 신설(30명)했다.

공과대학 메카트로닉스공학부는 AI 자동화 설계공학과로 개편됐다. 동남권 항공수요의 확대와 국제관광도시 부산으로 도약하는 기반이 되는 전공인 항공서비스학과는 신설(30명)됐다.

동명대는 최근 특성화 전략목표와 영역을 ‘AI-SW 역량 강화를 통한 미래형 인재 양성과 산업혁신 허브대학’으로 정했다. AI-SW 융합, 해양물류, Well life, 문화콘텐츠로 대학 방향을 설정해 AI 특성화를 대학의 중점 특성화 전략으로 추진한다는 것이다.

정홍섭 총장은 “AI가 우리보다 훨씬 더 다양한 지식을 가지고 있으며, ‘강의’ 시대는 가고, 개방-연결-융합해야 하는 시대로 변화했다”고 말했다. “AI의 지시를 받지 않고 AI에게 지시를 내리는 인재를 양성해야 한다. 동명대는 이제 현실로 다가온 AI 시대에 모든 학생이 AI의 주인이 되도록 교육할 것”이라고 덧붙였다.

박남규 교육혁신 부총장은 “AI로 수많은 일자리가 사라질 것이지만, AI로 새롭게 생겨나는 일자리로 나갈 인재를 키우기 위해 교육과정 및 방법 등 전 분야를 혁신할 것”이라고 설명했다.

신동석 전략기획부 총장은 “올해 중 AI 시대의 주인공이 될 학생들에 대한 미래 교육 혁신을 위해 교내 모든 교육인프라와 행정 전반을 AI 교육을 할 수 있는 에듀테크 기반으로 바꿀 것”이라고 말했다.

