이해찬 "원구성, 이번주 넘기면 안돼…비판도 감수해야"

[아시아경제 강나훔 기자, 전진영 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 9일 여야 원구성 협상과 관련 "이번주를 넘겨서는 절대로 안된다"고 말했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 전국대의원대회준비위원회 회의에서 "어제(8일)가 국회 상임위원장 선출이 마무리돼야 하는 날짜인데 (미래통합당이) 갑자기 각 상임위원회 정수를 수정하자고 제안을 하면서 날짜를 다시 끌기 시작했다"며 이같이 말했다.

이 대표는 이어 "날짜를 끄는 이유를 잘 모르겠다"며 "실제로 날짜를 끌어서 누구에게 이익이 될지 무엇이 목표가 되는지 알 수 없는 지연작전"이라 비판했다.

그러면서 "이번주를 넘기는 것은 원내대표의 책임"이라며 "당원들이 요구하고 국민들이 엄청난 성원을 보내줬는데 합당하지 않은 이유로 끌려다니는 것은 아주 잘못된 관행이고 더이상 우리 지지자들이나 국민들이 수용을 하지 않는다"고 강조했다.

그는 "그냥 말씀 드리는 게 아니라 당대표로서, 당을 책임지는 사람으로서 이번주를 넘겨서는 당 자체가 국민으로부터 추진력이 없는, 의석을 몰아줘도 결과를 못 내는 당의 모습으로 비춰질까 걱정돼서 하는 말"이라면서 "그렇기에 매듭 지을 건 빨리 지어야 한다. 설령 여러가지 비판이 있다고 해도 감수할 건 감수해야 한다"고 덧붙였다.

이 대표는 "제일 중요한 건 상임위원장 협상이 아니라 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국난 극복을 위해 국회가 구성돼서 대응책을 만드는 것"라며 "상임위를 가지고 계속 따지는 시대는 이제는 아니라고 생각한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr