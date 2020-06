초등생 눈높이 '웅진스마트올 백과사전' 오픈

[아시아경제 김대섭 기자] 웅진씽크빅은 초등학생 눈높이에 맞춘 '웅진스마트올 백과사전'을 오픈했다고 9일 밝혔다.

웅진스마트올 백과는 학년별, 과목별 교과과정이 함께 기술되는 웅진백과사전을 기본으로 해 초등학생이 다양한 지식과 정보들을 쉽게 이해할 수 있도록 어휘를 기술했다.

연관개념 등을 보충해줄 수 있는 초등학습백과, 용어사전, 영한사전 등 다양하고 정확한 정보가 한 화면에 시각적으로 제공된다.

특히 이메일 기능도 있어 스스로 찾은 정보에 대해 컴퓨터를 활용해 학교 숙제에 활용할 수 있게 편의성을 높였다.

또 국립국어원 표준국어대사전, 국립중앙박물관 전국 박물관 유물정보, 국립중앙과학관 국가자연사연구종합정보, 한국관광공사 관광사진 갤러리, 문화재청 전국 문화재정보 등 300만여건의 이미지 및 문서가 제공된다.

웅진씽크빅 관계자는 "스마트올백과는 방대한 자료를 활용해 초등학생이 궁금한 부분을 스스로 해결할 수 있도록 구성했다"며 "지속적인 연구개발을 통해 초등학생의 지식 보고로 만들겠다"고 말했다.

