"미디어 교육 활성화" LGU+시청자미디어재단 '맞손'

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 시청자미디어재단과 9일 ‘미디어교육 활성화와 상호 협력 강화’를 위한 업무협약을 체결했다. 미디어교육 발전을 위한 인적·물적 교류를 위해 상호 협력한다는 취지다.

특히 코로나19 장기화에 따른 비대면 교육 활성화의 중요성이 증대되며 LG유플러스는 재단에 1억원 상당 스마트패드 1,000대를 기부한다. 재단은 전달받은 스마트패드를 전국 10개 시청자미디어센터(부산, 광주, 강원, 대전, 인천, 서울, 울산, 경기, 충북, 세종)를 통해 소외계층의 스마트 미디어교육 및 온라인 강의 등에 활용할 계획이다.

황현식 LG유플러스 컨슈머사업총괄 사장은 “LG유플러스의 기술과 인적 자원을 미디어교육 활성화에 도움될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다. 신태섭 시청자미디어재단 이사장은 “코로나19 상황을 극복하고 미디어교육을 활성화하기 위해 LG유플러스와 지속적으로 협력해나가겠다”고 기대를 표했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr