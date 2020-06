"아빠가 손 지졌다고 보여줘" 천안에 이은 창녕 '아동학대'

[아시아경제 김연주 인턴기자] 충남 천안에서 9살 난 남자아이가 여행용 가방에 감금됐다가 숨진 데 이어 경남 창녕에서 아동학대 정황이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

9일 복수 매체에 따르면 창녕에서 앙상하게 마른 9살 어린이가 온몸에 멍이 들고 화상을 입은 채로 구조됐으며 아이의 의붓아버지(35)와 친모(27)는 경찰 조사를 받고 있다.

A양의 학대 사실은 지난달 29일 오후 6시20분께 눈에 멍이 든 채 거리를 걷는 A양을 발견한 시민이 경찰에 신고하면서 알려졌다.

발견 당시 A양은 눈과 몸에 멍이 들어 있었으며 머리가 찢어져 피를 흘린 흔적도 있던 것으로 전해졌다. 또 손가락 일부는 화상 등으로 심하게 훼손된 상태였던 것으로 알려졌다.

목격자는 한 매체와의 인터뷰에서 "애가 덜덜 떨면서 자기 아빠가 지졌다면서 손을 보여 줬다. 얼굴은 식별할 수 없을 정도였다. 잘 못 쳐다보겠더라"고 말했다.

또 "손이 시퍼렇게 퉁퉁 부어 있는데 저 상태에서 먹을 게 들어갈까 싶은데 애가 막 먹더었다. 많이 굶은 것 같았다"고 덧붙였다.

조사 과정에서 A 양은 지난 2018년부터 최근까지 약 2년 동안 의붓아버지와 친어머니에게 학대를 받아왔다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 아동보호전문기관이 A양 피해 진술을 확보하는 대로 양측 진술을 대조해 사실관계 여부를 확인할 방침이다.

