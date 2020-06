코로나19 환자 '0명'된 뉴질랜드…"주요국 중 첫 청정국"

[아시아경제 정현진 기자] 뉴질랜드 정부가 8일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸린 마지막 환자가 회복, 격리 해제되면서 코로나19 환자가 없는 '청정지대'가 됐다고 발표했다.

블룸버그통신 등에 따르면 뉴질랜드 보건부는 이날 마지막으로 남았던 코로나19 감염자인 50대 여성이 지난 48시간 동안 증상을 보이지 않아 회복한 것으로 판단돼 격리상태에서 풀려났다고 발표했다. 이에 따라 "현재 코로나19 환자가 없다"고 밝혔다.

영국 일간 가디언은 뉴질랜드가 1000명 이상의 코로나19 감염자가 나온 국가 가운데는 처음으로 '코로나19 청정국'을 선언했다고 설명했다. 다른 주요 외신은 "팬데믹(세계적 대유행) 이전의 일상으로 돌아간 첫 국가"라고 평가하기도 했다.

저신다 아던 뉴질랜드 총리는 이날 기자회견에서 코로나19 환자가 한 명도 남지 않았다는 보고를 들었을 때 어땠느냐는 질문을 받자 "춤을 좀 췄다"면서 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 "뉴질랜드에서 바이러스 확산을 막을 수 있을 것이라 믿었다"면서 "다만 완전한 종식은 현 시점에서는 아니며 지속해서 노력을 기울일 것"이라고 덧붙였다.

뉴질랜드 정부는 이날 자정을 기해 코로나19 경보단계를 2단계에서 1단계로 내린다고 발표했다. 경보단계 하향에도 접촉자 추적기록과 엄격한 국경통제는 유지된다. 아던 총리는 국경통제와 관련해 "언제 해제할지 계획이 없다"고 말했다.

뉴질랜드에서는 코로나19 확진자가 총 1504명, 사망자가 22명 발생했다.

