홍콩, 21일부터 영주권자 대상 150만원 지원금 접수 시작

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 홍콩이 코로나19 확산으로 타격을 입은 경제를 살리기 위해 오는 21일부터 영주권자를 대상으로 하는 1만홍콩달러(약 150만원) 현금 지급 시스템을 운영한다.

8일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 폴 찬 홍콩 재무장관은 이날 "18세 이상 홍콩 영주권자들은 6월 21일부터 1만홍콩달러의 지원금 신청이 가능하다"며 "첫 현금 지급은 빠르면 7월8일부터 이뤄질 것이고 8월 말까지는 신청분이 모두 지급될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

그는 "영주권자들은 내년 말까지 지원금 신청이 가능하다"며 "현금이 꼭 경제를 활성화하는데 쓰이기를 바란다"고 설명했다.

장기화된 홍콩시위와 코로나19 확산으로 경제 타격이 심각한 홍콩 정부는 18세 이상 영주권자에 1만홍콩달러를 지급하기로 결정했다. 수혜 대상자는 약 700만명이며 총 소요 예산 규모는 710억홍콩달러다. 홍콩 정부는 지난 2월26일 예산안을 공개하면서 "지역 소비를 촉진하고 또 한편으로는 금전적인 어려움을 덜기 위해 현금지급 정책을 내놨다"고 밝혔다.

폴 찬 홍콩 재무장관은 이날 정부가 현금을 추가적으로 지원하는 방법을 검토하고 있느냐는 기자들의 질문에 가능성도 열어놨다.

그는 "(추가 지급을)배제하지는 않고 있다"며 "다만 고려해야할 요소들이 많다"고 말했다. 그러면서 "우리는 경제 상황을 면밀하게 관찰하고 있다. 경제적 어려움을 해결하고 시민들이 받고 있는 압박들을 완화하기 위해 복합적인 대책들이 필요하다"고 덧붙였다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr