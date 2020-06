홍준표 “기본소득제 본질은 사회주의 배급제도”

“실익 없는 기본소득 논쟁…중요한 것은 서민복지 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 8일 기본소득제에 대해 "보칙에 불과한 경제 민주화가 헌법상 원칙인 자유시장 경제를 제치고 원칙인 양 행세하던 시절이 있었다"며 "지금 논의 되고 있는 기본소득제의 본질은 사회주의 배급제도를 실시하자는 것과 다름이 없다“고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 "기본소득제가 실시되려면 세금이 파격적으로 인상되는 것을 국민들이 수용하고 지금의 복지체계를 전면 재조정해야 한다"며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 "현명한 스위스 국민들이 왜 기본소득제를 77% 반대로 부결시켰는지 알아나 보고 주장하느냐"고 지적했다.

홍 전 대표는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 경제적 기반이 붕괴해 가는 것을 회생시킬 생각은 않고 사회주의 배급제도 도입 여부가 쟁점이 되는 정치 현실이 안타깝다”며 “중요한 것은 아무런 실익 없는 기본소득제 논쟁보다 서민복지의 강화”라고 말했다.

