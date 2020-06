검찰 "정의연 마포 쉼터 소장 애도…고인에 조사·출석 요구 없었다"

[아시아경제 이기민 기자] 정의기억연대 후원금 회계 누락 의혹 등을 수사하는 검찰이 이날 정의연 마포 쉼터 '평화의 우리집' 소장 A(60)씨 사망소식과 관련해 애도를 표했다.

서울서부지검은 7일 입장문을 통해 "진심으로 애도를 표한다"고 밝혔다. 검찰은 또 "정의연 고발 등 사건과 관련해 고인을 조사한 사실도 없었고 조사를 위한 출석요구를 한 사실도 없다"며 "갑작스러운 소식에 서부지검도 그 경위를 확인 중에 있다"고 설명했다. 이어 "흔들림 없이 신속한 진상규명을 위해 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.

앞서 경찰은 전날 '연락이 안 된다'는 A씨 지인의 신고를 받고 경기도 파주시 A씨 자택으로 찾아갔지만, A씨는 숨진 상태였다.

정의연 측은 A씨가 최근 정의연을 둘러싼 검찰의 압수수색과 기자들의 취재로 인해 고통스러워 했다고 주장했다. 앞서 서울서부지검 형사4부(최지석 부장검사)는 지난달 20일부터 이틀 간 서울 마포구 정의연 사무실과 정대협 사무실 주소지인 전쟁과여성인권박물관, 마포 '평화의 우리집' 총 3곳을 압수수색한 바 있다.

검찰은 이날 오후 추가로 입장문을 내고 "압수수색 당시 집행 관련 협의 등은 변호인과만 이뤄졌고, 협의에 따라 지하실에서 실제 압수수색을 할 당시 고인이 그곳에 없었던 것으로 수사팀은 알고 있다"고 설명했다.

여러 시민단체들은 지난달 11일 이후 정의연의 부실 회계와 후원금 횡령 의혹, 안성 쉼터 매입·매각 의혹과 관련해 윤미향 더불어민주당 의원(전 정의연 이사장) 등 관련 인물들을 검찰에 고발했다.

검찰은 지난달 말부터 이달 초까지 정의연·한국정신대문제대책협의회(정대협) 회계 담당자들을 소환해 조사한 바 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

