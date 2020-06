대구경북통합신공항 이전 무산될라 … 시장군수協 '촉구 결의문'

군위-의성군 갈등에 1월 주민투표 결과에도 답보상태

결의문 "국방부, 이전부지 선정위원회 빨리 개최해야"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구경북 통합신공항 건립이 예비후보 부지로 선정됐던 지자체의 갈등 속에 사업 무산까지 이어질 수 있다는 우려가 나오는 가운데 경상북도 시장·군수들이 조속한 이전부지 선정를 위해 머리를 맞댔다.

경상북도시장군수협의회(회장 고윤환 문경시장)는 7일 경북도청에서 후보지로 거론됐던 군위·의성 군수를 제외한 21개 시장·군수들이 모인 가운데 대구경북통합신공항과 관련된 토론회를 갖고 주요 현안과 해결 방안에 대해 논의했다.

그간 통합신공항 이전 문제는 1월21일 주민투표에서 '군위 소보·의성 비안' 공동 후보지가 '군위 우보' 단독 후보지를 눌러 이기면서 결론이 나는 듯했지만, 군위군수가 군민들의 의사를 앞세워 단독후보지 한곳만 고집하면서 답보 상태를 벗어나지 못하고 있다. 이와 관련, 국방부는 주민투표의 결과에 따라 '통합신공항의 이전부지는 공동후보지(의성, 답보 비안-군위 소보)로 사실상 결정됐다'는 입장을 고수하고 있다.

토론회에 참석한 이철우 경북도지사는 모두발언에서 "통합신공항 건설은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 지역 경제가 재도약하는 경북형 뉴딜 사업"이라며 "통합신공항 이전부지 선정이 조속히 마무리될 수 있도록 시장·군수님들이 혜안을 모아달라"고 당부했다.

이번 토론회에 참석한 시장·군수들은 현안과 다양한 해결방안에 대해 논의했다. 한 단체장은 "통합신공항 유치를 위해 군위·의성 군민간 경쟁이 첨예한 만큼, (탈락 지역을) 설득할 과감한 인센티브가 필요하다"고 지적했다.

국방부에 이전부지선정위원회의 조속한 개최를 요청하는 결의문도 채택됐다. 협의회는 결의문에서 "통합신공항 건설은 550만 대구경북 시도민들의 한결같은 숙원사업이지만, 군위-의성간 갈등으로 인해 사업이 자칫 좌초될까 우려하고 있다"며 "270만 경북도민의 뜻을 모아 신속히 이전부지 선정이 이뤄질 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

이어 "국방부는 법률 및 지역사회의 합의에 따라 정당하게 수립된 선정기준과 절차에 따라 조속히 이전부지를 선정해야 한다"면서 "경북 21개 시·군은 국방부의 이전부지 선정 결정에 적극 협조할 것이며, 군위·의성군도 적극 협조해야 한다"고 촉구했다.

한편, 국방부는 9일에는 경북도와 의성군을, 10일에는 대구시와 군위군을 차례로 방문해 직접 중재에 나설 것으로 알려졌다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr