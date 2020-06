'비긴어게인 코리아' 이소라→크러쉬가 선사한 거리두기 버스킹

[아시아경제 박희은 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 국내에서 버스킹을 하게 된 JTBC '비긴어게인 코리아'가 거리두기 버스킹으로 시청자에게 위로를 전했다.

6일 첫 방송된 JTBC '비긴어게인 코리아'에서는 이소라, 헨리, 수현, 하림, 적재, 크러쉬, 정승환이 코로나19로 인해 멈춰버린 장소를 찾아 버스킹을 했다.

이날 첫 번째 버스킹은 방역의 최전선인 인천국제공항에서 이뤄졌고, 두 번째는 서울문화비축기지에서 안전한 공연 문화를 위한 '드라이브 인 버스킹'으로 진행됐다.

멤버들은 코로나19에 직격을 받아 인적이 드문 공항의 모습에 놀랐다. 이에 하림은 "음악은 침묵을 깨주는 힘이 있다"며 "좋은 일이 일어나기를 바란다"고 기원했다.

이들은 하림의 '출국'에 이어 크러쉬, 헨리의 듀엣에서 모든 멤버들이 함께 한 '하우 딥 이즈 유어 러브(How Deep is Your Love)'와, 이소라와 정승환의 '폴링 슬로울리(Falling Slowly)', 그리고 이소라와 수현의 '보랏빛 향기' 등을 선곡해 인천공항 한 가운데에서 열창했다.

다음 장소는 공연 일정이 모두 취소된 마포 문화비축기지였다. 관객들은 자동차 안에서 자유롭게 이들의 음악에 호응했다.

먼저 수현과 정승환이 '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지'를 열창했다. 이어 크러쉬의 '뷰티풀(Beautiful)'은 비상등과 휴대전화 라이트로 화답하는 관객들과 함께 했다.

여기에 수현과 헨리, 크러쉬, 정승환이 '올 포 유(All For You)'를 함께 불렀다. 또한 이소라와 크러쉬는 '그대 안의 블루'를 열창했다. 이에 크러쉬는 "황홀하다"고 화답했다.

헨리는 "여러분들이 행복했으면 좋겠다"고 말했고, 이들은 '해피(Happy)'로 공연에 대미를 장식했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr