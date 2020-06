“바이러스를 멈춰 물류를 살리자”

부산시, 공동물류센터·LME저장창고 5곳 긴급 방역점검

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 물류·유통을 통해 감염병이 전파되거나 유입되는 것을 막기 위한 부산지역 물류센터에 대한 긴급 방역 점검이 시작된다.

부산시는 8일부터 12일까지 5일간 규모가 큰 물류센터 5곳을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위한 자체 방역예방 점검 활동을 펼친다고 7일 밝혔다.

점검대상은 중소유통공동도매물류센터 3곳과 LME 저장창고 2곳이다. 이는 최근 쿠팡과 마켓컬리 등 유통물류센터의 코로나19 집단감염이 잇따른 데 대한 대응책이다.

중소유통공동도매물류센터는 정부의 중소소매업 활성화 대책으로 중소상공인의 유통물류 비용 절감을 위해 국·시비로 건립한 물류창고다.

부산에는 동부물류센터, 사하물류센터, 북구물류센터 등 3곳이 있으며, 운영은 한국슈퍼마켓협동조합연합회에서 맡고 있다. LME 저장창고는 비철금속 7개 품목(동, 알루미늄, 아연, 납, 주석, 니켈, 알루미늄 합금)을 보관하는 런던금속거래소가 지정한 창고가 위치한 배송단지로 감천항 배후부지에 2곳이 있다.

물류센터는 지역별로 하루 100여개 도?소매 업체의 소상공인들이 이용하고 있다. 부산시는 코로나19 감염 시 골목상권에 심각한 피해를 초래할 수 있다고 보고, 지난 5월 28일 센터와 지정창고 운영업체에 자체 예방 활동과 방역 강화를 요청했다.

부산시는 이번 점검 기간에 코로나19 예방을 위해 방역관리자 지정·운영, 전체 근로자 연락망 구비 등 방역수칙 교육, 출·퇴근 시 체온 측정, 작업장 내 종사자 마스크 착용 관리, 작업장 등에 손 소독제 구비, 시설물 소독 관리, 사업장 하루 2회 이상 환기 여부, 최소 1m 작업자 간 거리 두기 등 실태에 대해 점검할 계획이다

시 관계자는 “코로나19를 예방하고 확산을 방지하기 위해 물류시설에 대한 방역 실태를 긴급 점검하고 이에 대한 조치를 강화하는 등 방역 예방 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

