경복대, 5일 개교 기념식…우당대상에 트롯가수 임영웅 군

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 지난 5일 남양주캠퍼스 우당관 앞 광장에서 '개교 28주년 기념식'을 가졌다. 특히 이날 기념식에서는 제12회 우당대상 수여식도 함께 진행됐다. 우당대상에는 미스터트롯 진 임영웅(실용음악과) 군이 차지했다.

이날 기념식은 코로나19 방역 수칙의 일환인 '생활 속 거리두기'에 따라 최소 규모의 교직원이 참석한 가운데 국민의례, 경복정신 및 설립이념 낭독, 기념사, 우당대상 및 단체 개인 포상, 표창장 수여, 교수합창단 축하공연 순으로 진행됐다.

우당대상 수여식에서는 임영웅 군 외에도 취업률, 재학률, 산학 수익률, 우수 논문, 국가고시 합격률, 강의평가 우수교원 등 부문별 공적에 따라 교직원에게 각각 포상이 수여됐다. 또 교육발전에 기여한 김정수 간호학과 교수, 정순오 공간디자인과 교수, 장현희 뷰티매니저과 교수는 교육부장관 표창을 받았다.

김경복 경복대 총장직무대행은 기념사에서 "28년 간 강건한 청년으로 성장하는데 헌신한 수상자들과 교직원들의 노고에 감사드린다"며 "앞으로 4차산업을 선도하는 미래지향적 글로벌 역량을 갖춘 창의융합 인재양성에 대학의 역량을 집중해 나갈 것"이라고 강조했다.

경복대는 교육부 발표 2017~2019년 3년연속 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 1위를 기록했다.

