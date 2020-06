산업인력공단, 청년취업아카데미 참여후기 사례집 홈페이지 공개

[아시아경제 김보경 기자] 한국산업인력공단은 8일 청년취업아카데미 참여후기 공모전 수상작을 사례집으로 엮어 홈페이지(myjobacademy.kr)를 통해 선보인다.

이번 사례집은 청년취업아카데미 사업 참여자를 대상으로 취업준비 과정과 취업성공 스토리를 공모해 우수사례를 선정한 것으로, 홈페이지 공개와 함께 책자 형태로도 배포할 예정이다.

이번 사례집에 선정된 8개 작품 출품자에게는 한국산업인력공단 이사장상과 총 상금 300만원이 전달됐으며, 시상식은 사회적 거리두기 실천을 위해 비대면 방식으로 진행했다.

청년취업아카데미는 산업 현장수요에 적합한 연수과정을 제공해 청년들의 취업역량을 높이는 사업을 진행하고 있다. 올해 전국 46개 운영기관에서 212개 과정을 운영 중이다.

김동만 한국산업인력공단 이사장은 "이번 사례집이 취업을 준비하는 청년들에게 길잡이가 될 것으로 기대한다"며 "청년취업아카데미에 대한 청년들의 관심과 적극적인 사업 참여를 부탁한다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr