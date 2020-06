[아시아경제 성기호 기자] 중국 지난 6일 하루 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 본토를 포함해 6명 나왔다. 또 중국 정부가 코로나19 확진자로 공식 통계에 넣지 않는 무증상 감염자는 5명 늘었다.

중국 국가위생건강위원회는 지난 6일 중국에서 코로나19 신규 확진자가 6명 발생했으며 사망자는 없었다고 7일 밝혔다. 신규 확진자 중 1명은 중국 본토인 하이난에서 보고됐다.

해외 역유입 감염자는 5명으로 산시성에서 2명, 톈진과 푸젠성, 광둥성에서 각각 1명씩 신고됐다.

중국 내 코로나19 누적 확진자는 8만3036명이 됐다. 누적 사망자와 완치자는 각각 4634명과 7만8332명이며 현재 70명이 치료를 받고 있다.

무증상 감염자는 지난 6일 하루 5명이 발생해 현재 총 236명이 의학 관찰을 받고 있다.

