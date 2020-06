[아시아경제 성기호 기자] 인도네시아에서 러시아산 MI-17 헬기가 또 추락해 군인 4명이 숨지고, 5명이 다쳤다.

7일 현지언론에 따르면 전날 오후 1시 40분께 중부 자바 스마랑 인근 큰달에서 육군 소속 MI-17헬기가 비행 훈련을 하던 중 추락해 9명의 사상자가 발생했다.

군 당국은 "사고 헬기는 비행 전 점검에서는 이상이 없었다"며 사고 원인 조사에 착수했다고 밝혔다.

인도네시아에서는 작년 6월 28일에도 파푸아에서 MI-17 헬기가 추락해 군인 12명이 사망했다.

