[아시아경제 성기호 기자] 시즌 재개를 앞둔 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 전 구단을 상대로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단검사에서 추가 확진자가 나오지 않았다. 이번 검사는 6번째 진행한 것이다.

EPL 사무국은 6일(이하 현지시간) 홈페이지에 "20개 구단 선수와 직원 1천195명을 대상으로 지난 4∼5일 시행한 코로나19 진단검사에서 전원 음성 결과가 나왔다"고 밝혔다.

EPL은 코로나19로 3월 중순 이후 중단된 2019-2020시즌의 재개를 준비하면서 지난달 17∼18일 1차 검사를 시작으로 이번까지 총 6차례 전 구단을 상대로 코로나19 진단검사를 진행했다. 5차 검사까지는 총 13명에게서 양성 결과가 나왔다.

EPL은 오는 17일 애스턴 빌라-셰필드 유나이티드 경기로 시즌을 재개한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr