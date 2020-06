[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 지역에서 보름 만에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

경남도는 지난 3일 캐나다에서 유학하다 입국한 김해 여성(27)이 확진 판정을 받았다고 5일 밝혔다.

이 여성은 입국 후 자가격리를 하다가 해외입국자 전수 검사를 통해 양성 판정을 받았으며 별다른 기저질환이 없고 증상도 없다고 전했다.

도와 보건당국은 이 여성을 마산의료원으로 이송한 뒤 구체적인 감염 경로와 접촉자를 파악할 예정이다.

이로써 도내 누적 확진자는 120명으로 늘었다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr