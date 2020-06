속보[아시아경제 김가연 기자] 인도 뉴델리 인근 삼성전자 노이다 공장에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자가 발생해 핸드폰 라인 가동이 일부 중단됐다.

5일 인도 현지 매체는 전날 삼성전자 노이다 공장 핸드폰 라인의 현지인 직원 1명이 병원에서 코로나19 검사를 받은 결과 양성반응이 나왔다고 밝혔다.

이에 삼성전자는 냉장고 등 가전 라인은 정상 운영하되 핸드폰 라인 전체 가동을 이날 하루 중단했다.

