랑콤 #해피니스위크, 인코코 #한국리뉴얼론칭, 스킨수티걸즈 #항산화여행[핫★뷰티]

[컬처&라이프부 최정화 기자] '랑콤'이 '세계여성의 날'을 기념해 올해도 해피니스 위크 캠페인을 진행하며 다채로운 이벤트를 펼친다. 말릴 필요 없는 뉴욕 네일 브랜드 '인코코'가 국내 시장에 리뉴얼 공식 론칭했다. '스킨수티걸즈'가 신세계 본점 신관에서 오늘(5일)부터 열흘간 항산화 여정을 주제로 팝업스토어를 운영한다.

랑콤 #해피니스 위크

글로벌 코스메틱 브랜드 랑콤이 5일부터 다음 달 14일까지 ‘해피니스 위크’ 스페셜 이벤트를 진행한다.

여성의 진정한 행복을 응원하는 브랜드 랑콤은 매년 "세계 여성의 날"을 기념해 한국을 비롯한 여러 국가에서 해피니스 캠페인을 전개해왔다. 랑콤은 올해 2020년 "HAPPINESS IS A WAY OF LIFE - 행복을 찾아가는 여정" 브랜드 캠페인을 통해 특별한 경험과 혜택을 선사할 예정이다.

랑콤은 ‘해피니스 위크’ 기간 내 매장 방문 시, 랑콤의 베스트셀러 자외선차단제인 UV 엑스퍼트와 어드밴스드 제니피끄 에센스 체험 키트를 증정하며, 랑콤 제품 구매 고객에게 핑크 포켓 거울을 증정한다. ‘해피니스 위크’ 시작일인 5일 단 하루 동안은 모든 제품 구매 고객에게 해피니스 머그컵을 증정할 예정이다.

인코코 #한국 리뉴얼 론칭

뉴욕에서 온 글로벌 네일 전문 브랜드 ‘인코코(INCOCO)’가 한국 시장에 공식 리뉴얼 론칭했다. 인코코는 말릴 필요 없는 100% 리얼 스피드 매니큐어 제품을 개발해 손톱 손상도는 최소화시킨 리얼 네일(real nail) 브랜드이다.

이번 리뉴얼에 맞춰 국내 시장에 새롭게 선보이는 인코코 제품은 컬러 12종, 글리터 13종, 디자인 9종, 그리고 케어 제품 1종을 포함해 총 35종이다.

특히, 국내에 처음으로 선보이는 사운드 파동을 모티브로 블랙과 오렌지 컬러의 강렬한 대비와 소리의 움직임을 웨이브로 표현한 ‘소닉 웨이브(Sonic Wave)’ 디자인 제품과 바쁘게 움직이는 도심 생활에 활기를 만들어주는 싱그러운 ‘다운타운 옐로우(Downtown Yellow)’, 모던 우먼의 당당함과 명확한 자신의 제스처를 표현한 ‘업타운 핑크(Uptown Pink)’ 등이 있다.

스킨수티걸즈 #항산화 비밀 여행

신세계 백화점 본점 신관 1층서 오픈한 '스킨수티컬즈'의 팝업스토어

미국 스킨케어 브랜드 '스킨수티컬즈'가 5일부터 오는 11일까지 7일간 신세계 백화점 본점 신관에서 팝업 스토어를 연다.

이번에 열리는 신세계 백화점 팝업스토어에서는 스킨수티컬즈의 대표 제품인 ‘CE 페룰릭’을 만나볼 수 있다. 팝업스토어는 스킨케어의 필수 단계인 ‘항산화의 비밀을 푸는 여정’으로 진행되며 스킨수티컬즈만의 고효능 항산화 실험실, 무료 피부 진단 서비스 등 다양한 프로그램이 제공될 예정이다.

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr





