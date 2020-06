강은희 대구시교육감, 코로나19 극복 '덕분에 챌린지' 동참

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 강은희 대구시교육감은 5일 여민실에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 환자 진료에 혼신의 힘을 다하고 있는 의료진에게 감사의 뜻을 전하는 '덕분에 챌린지' 캠페인에 동참했다.

이날 캠페인에서 권영진 대구시장의 지목을 받은 강은희 교육감은 시교육청 간부직원 20여 명과 함께 의료진의 희생과 헌신에 존경과 감사의 마음을 전했다.

강은희 교육감은 "단계별 등교수업으로 학생들이 학교에 갈 수 있게 된 것은 코로나19 최전선에 있는 의료진의 희생과 헌신 덕분"이라며 "학교와 교육청도 긴장의 끈을 놓지 않고 꼼꼼한 손 씻기와 마스크 착용, 생활 속 거리두기 실천과 함께 빈틈 없는 학교 방역을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

'덕분에 챌린지'는 한 손은 엄지를 치켜세우고 다른 한 손은 이를 받치는 '존경'을 뜻하는 수어 동작 사진이나 영상을 SNS에 게재하면서 '#덕분에 캠페인' '#덕분에 챌린지' '#의료진 덕분' 3개의 해시태그를 함께 올리는 국민 참여형 릴레이 캠페인이다.

