무주군, 60일 프로젝트 만보걷기 진행

군민이 건강해야 무주가 건강하다

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주군이 생활 속 건강 챙기기에 나서 눈길을 끌고 있다.

군은 오는 15일부터 8월 13일까지 ‘60일 프로젝트 만보걷기 실천’ 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

무주군민을 대상으로 만보걷기 실천은 접수 시작 2일 만에 조기 마감돼 큰 기대를 모으고 있다.

참여자에게는 스마트 워킹 앱 설치와 만보계, 운동물품 등을 지원하며, 참여기간 중 하루 만보걷기 실천에 성공하면 소정의 기념품도 지급할 예정이다.

강미경 무주군보건의료원 보건행정과 과장은 “무주군 지역주민 건강행태 조사결과(2016~2018) 걷기 실천율은 32.7%로 전국(40.4%)은 물론, 전북(36.8%)에 비해서도 낮은 편”이라며 “고혈압, 당뇨 등의 만성질환을 예방하고 건강한 생활습관을 정착시키기 위해 만보걷기를 진행하는 만큼 건강행태의 개선 등 긍정적인 변화를 기대하고 있다”고 전했다.

이어 “프로그램 종료 후 만족수준 평가와 함께 건강행태 변화를 모니터해 사업 지속 여부도 판단해 볼 계획”이라고 덧붙였다.

한편, 무주군은 올해 주민들의 걷기 실천율을 40%로 높이고 매년 증가 추세에 있는 비만율은 30%로 낮춘다는 방침으로 ▲건강조사 실시 ▲건강 4대, 행복한 생활 터 만들기 ▲건강취약지역 및 건강 위험군 관리 등 건강 환경 조성과 건강증진 서비스 제공에 만전을 기하고 있어 효과에 기대가 모아지고 있다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr