탈모현상과 관한 '좋은 습관' vs '나쁜 습관'

[아시아경제 이진경 기자] 탈모에 좋다는 샴푸나 약을 사용해도 효과가 없다고요? 어쩌면 무의식적으로 하던 생활 습관과 평소 즐겨 먹는 음식이 탈모를 유발하는 것일 수도 있습니다. 생활 속에서 쉽게 할 수 있는 탈모 개선 습관부터 탈모에 좋은 음식까지 모두 알아봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr