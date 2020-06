[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 화보 사진을 공개했다.

이주연은 5일 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 이주연은 화보 촬영 현장에서 매혹적인 눈빛으로 카메라를 바라보고 있다. 특히 오렌지 칼라의 오프숄더 미니 원피스를 입고 다양한 포즈를 취하며 고혹적인 매력을 뽐냈다.

한편, 이주연은 지난 4월 종영한 SBS 드라마 '하이에나'에 출연했다.

