경북도교육청, 학교운영위원장 연합회장에 김성철씨 선임

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 4일 행정지원동 화백관에서 학교운영위원회 지역협의회장 23명이 참석한 가운데 2020년도 연합회 임원진을 새로 구성했다고 5일 밝혔다.

학교운영위원회 연합회는 이날 정기회에서 올해 위원회의 청탁금지 청렴교육, 관련 법규 등에 대한 연수 계획과 함께 도연합회와 지역협의회 운영 활성화 방안에 대해 협의했다.

2020년 학교운영위원장 연합회장에는 김성철 회장(문경교육지원청 협의회장)이 선출됐다. 부회장에는 류재하(영주)·권영섭(청송)·이봉근(성주)씨, 감사에는 정택배(김천)·윤태하(안동)씨, 사무국장에 김용우(고령)씨 등 모두 7명이 임원진으로 뽑혔다.

신임 김성철 연합회장은 "경상북도 학교운영위원장 지역협의회장 상호간 정보공유와 화합으로 삶의 힘을 키우는 따뜻한 경북교육이 실현되도록 적극 노력하겠다"는 소감을 피력했다.

임종식 교육감은 "올해도 지역 구성원과의 소통과 협력을 바탕으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 상황을 잘 극복하고 학교가 지역사회의 중심이 될 수 있도록 든든한 버팀목이 되어 주실 것을 부탁드린다"고 당부했다.

