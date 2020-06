[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 통영시 소속 간부공무원이 근무시간에 모텔을 수차례 드나들었다는 의혹이 제기돼 경찰이 조사에 나섰다.

4일 통영경찰서 등에 따르면 시 소속 5급 공무원 A 씨가 지난 4월 21일∼23일까지 근무시간인 대낮에 모텔을 몇 차례 드나들었다는 고소장이 최근 경찰에 접수됐다.

당시 A 씨는 사업소 지도점검 및 사회적 거리 두기 홍보 목적으로 출장 계를 제출한 뒤 출장 대신 통영 내 모텔을 드나든 것으로 알려졌다.

경찰은 해당 모텔 폐쇄회로(CCTV)를 확보했으며, 조만간 A 씨를 소환해 근무지를 이탈한 사유를 조사할 방침이다.

