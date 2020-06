돌체앤가바나 뷰티 '솔라 글로우 & 벨벳 컬렉션', 쥬스투클렌즈 '클렌저' [뷰티新]

자이엘 '노파데 선CC', 티르티르 '슬리핑 마스크'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 돌체앤가바나 뷰티가 실패없는 컨투어링 메이크업을 위한 간편한 브론징 & 하이라이터 제품과 이 계절에 어울리는 상큼한 오드퍼퓸 '벨벳 무게또' 등 신제품을 선보였다. 이외에도 쥬스투클렌즈의 여드름 완화 클렌저, 자이엘의 파운데이션 프리 톤업 선CC, 자는 동안 피부 컨디션을 릴렉싱하는데 도움을 주는 티르티르의 '슬리핑 마스크 4종'을 오늘의 신상 코너 <뷰티新>에서 알아본다.

돌체앤가바나 뷰티, 솔라 글로우 & 벨벳 컬렉션

이탈리아 패션 하우스 코스메틱 브랜드 돌체앤가바나 뷰티(DOLCE&GABBANA BEAUTY)가 지중해의 햇살을 받은 듯 건강한 지중해 광채를 완성하는 ‘솔라 글로우 컬렉션(Solar Glow Collection)’과 '오드퍼퓸'을 선보인다.

새롭게 선보이는 ‘솔라 글로우 컬렉션’은 사용법도, 소화하기도 어려웠던 기존 브론징 & 하이라이터 제품의 고정관념을 뒤집어 평상시에도 부담 없이 즐길 수 있는 건강하고 세련된 윤곽 컨투어링 메이크업의 새로운 가이드를 제안한다.

'솔라 글로우 컬렉션' 은 총 4가지의 제품군으로 구성되어 있으며, 특히 스포이드 형태의 리퀴드 타입의 ‘솔라 글로우 유니버셜 브론징 드롭’과 ‘솔라 글로우 유니버셜 일루미네이팅 드롭’은 양 조절이 용이하고 반투명한 컬러의 텍스처로 단독으로도 사용할 수 있다. 아울러 베이스 메이크업 제품과 섞어 사용해 다양한 메이크업 효과를 표현할 수 있다. 선택적으로 윤기와 음영을 더할 수 있어 간편하면서도, 실패 없는 글로우 & 컨투어링 메이크업의 핵심 제품이라 할 수 있다.

이탈리아의 독자적인 조향 기술과 고귀한 자연 원료가 만나 시칠리아와 지중해의 매력을 향기로 담아낸 돌체앤가바나 ‘벨벳 컬렉션’에 시칠리아의 봄을 담은 향수 '벨벳 무게또'가 새롭게 추가되면서 컬렉션이 더욱 다채로워졌다.

‘벨벳 무게또’ 는 상쾌한 시트러스와 은방울 꽃의 섬세한 향을 담은 플로럴 프루티 계열의 오드퍼퓸으로, 강렬한 풀 내음과 달콤하면서도 따스한 은방울 꽃의 우아함이 지중해 태양의 따스한 햇살을 떠올리게 하며, 자수로 표현한 한 송이의 꽃처럼 섬세하고 향기로운 여운을 남긴다. 벨벳 컬렉션 시그니처 보틀 디자인에 그린 컬러를 입혀 싱그러운 매력을 패키지에도 그대로 반영했다.

쥬스투클렌즈, 여드름성 피부 완화 클렌저

착즙쥬스를 담은 클린뷰티 브랜드 쥬스투클렌즈(Juice to Cleanse)가 무더워지는 초여름 외부 환경으로 인해 불거지는 트러블로 고민하는 이들의 피부 속 면역력을 높이면서 뿔난 피부를 다독여주는 ‘바이옴 아크 폼 클렌저’를 출시한다.

쥬스투클렌즈 ‘바이옴 아크 폼 클렌저’는 몸에 이로운 유산균인 락토오스(프로바이오틱스)와 비피다발효용해물(프리바이오틱스) 뿐만 아니라 트러블 진정시키는데 도움을 주는 마데카소사이드, 병풀추출물, 판테놀을 함유한 바이옴 아크 성분으로 지친 피부 본연의 힘을 키워 건강하고 반짝이는 피부로 관리 해주는 여드름성 피부 완화 기능성 화장품이다.

또한, 살리실산과 포어블렌드컴플렉스성분을 함유해 무더워지는 초여름 피부 고민인 과다 피지와 각질을 제거해 피부 트러블과 유수분 밸런스를 관리해준다. 수분감이 느껴지는 풍부한 거품이 미끈거림 없이 깔끔한 마무리감을 선사하며 유해성분을 배제한 저자극 약산성 포뮬러이다.

자이엘, 노파데 만능 선CC

더마 코스메틱 브랜드 자이엘(xaiel)이 자외선은 물론 미세먼지까지 차단하는 만능 선크림 ‘피네 선CC(FINE SUN CC)’을 출시했다.

'피네 선CC(SPF50+/PA++++)'는 자이엘이 최근 개발 및 특허 등록을 마친 마이크로 배리어™를 함유해 사계절 내내 피부를 안전하게 보호한다. 마이크로 배리어는 자이엘 독자 원료인 자이엘라이트와 아미노산의 결합체로 피부 속에 미세먼지가 침투하는 것을 효과적으로 막는다.

CC기능이 결합된 이번 신제품은 피부 톤 정리 및 톤업 효과가 특징이다. 쫀쫀하고 가볍게 밀착돼 프라이머나 메이크업 베이스로도 사용 가능하다. 별도 파운데이션 없이 선CC 하나만으로 자연스러운 메이크업이 가능하다. 장시간 마스크 착용으로 메이크업 단계를 줄이고 가벼운 화장을 선호하는 이들이 사용하기에 제격이다.

티르티르, 슬리핑 마스크

피부 본연의 건강한 빛을 되찾아주는 헬씨 라이프 뷰티(HEALTHY LIFE BEAUTY) 브랜드 티르티르(TIRTIR)가 신제품 ‘슬리핑 마스크’ 4종을 출시했다.

티르티르가 새롭게 출시한 슬리핑 마스크 4종은 ‘리시카 바이오 슬리핑 마스크’, ‘워터풀 슬리핑 마스크’, ‘브이씨 비타 슬리핑 마스크’, ‘콜라겐 슬리핑 마스크’로 자는 동안 피부에 활력과 휴식을 주어 하루 종일 외부 자극으로 지친 피부를 푹 잔 듯 맑은 피부로 가꾸어 주는 제품이다. 주요 성분으로는 피부에 활력을 주는 달맞이꽃과 피부를 진정시켜주는 녹나무잎, 풍부한 비타민 성분으로 화사함을 선사하는 화이트 에그 플랜트가 함유되어 있어, 민감함으로 지친 피부를 숙면한 듯 생기 있는 피부로 만들어준다.

특히 주력 제품인 ‘리시카 바이오 슬리핑 마스크’는 시카 핵심 성분과 병풀 펩타이드, 피부 유래 마이크로바이옴 성분을 함유하고 있어 예민해진 피부에 바르고 자면 다음 날 아침 탁월한 진정력과 건강함을 경험할 수 있다. 은은한 그린 빛의 프레쉬한 젤 크림 제형으로 산뜻하게 피부에 밀착돼 지친 피부 컨디션을 기분 좋고 편안하게 릴렉싱해준다.

