[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군 청웅면은 마을주민들과 방문객들에게 편안한 휴식공간과 볼거리를 제공하고자 면 주요관광지 및 공원에 아름다운 꽃길조성을 추진하고 있다.

지난 2017년부터 시작해 4년째를 맞은 꽃길 조성사업은 올해 특히 정성을 기울이고 있다.

본격적인 여름을 맞이하여 지난 1일부터 3일까지 백일홍 및 꽃잔디 파종작업과 식재 부지 경운작업을 실시하며 쾌적한 공간 조성에 힘쓰고 있다.

작년에 준공된 청웅면 복지회관과 구고리 양지마을 공원을 중심으로 이어지는 약 3km 정도의 꽃길은 마을을 찾아온 관광객들에게 다양한 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.

강태구 청웅면장은 “꾸준한 관심으로 이어져 온 꽃길 조성사업이 군민들과 관광객들에게 작은 행복과 즐거운 추억이 되길 바란다”고 전했다

