[아시아경제 금보령 기자] 유니온머티리얼 유니온머티리얼 047400 | 코스피 증권정보 현재가 3,510 전일대비 200 등락률 -5.39% 거래량 29,930,504 전일가 3,710 2020.06.04 15:30 장마감 close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 인한 판매시장 변화에 따른 조업일정 조정을 위해 오는 8일부터 21일까지 포항·대구공장 생산을 중단한다고 4일 공시했다.

유니온머티리얼 측은 "생산재개 예정일까지 재고를 보유하고 있으므로 영업활동에는 영향이 없다"며 "보유 재고를 활용해 정상출하 예정"이라고 설명했다.

생산 재개 예정일자는 6월22일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr