[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 4일 미국에서 확산 중인 흑인 사망 사건 항의 시위와 관련해 이수혁 주미대사와 전화 통화를 하고 우리 국민의 안전 확보를 당부했다.

정 총리는 이날 오전 이 대사로부터 미국 내 시위 상황을 보고 받은 뒤 우리 국민 일부가 재산 피해 등 어려움을 겪고 있는 데 대해 안타까움을 표했다.

특히 필라델피아와 뉴욕, 로스앤젤레스 등 미국 현지 총영사관을 중심으로 우리 국민을 적극 보호할 것을 지시했다.

아울러 추가 피해가 없도록 현지 당국과 긴밀히 협력할 것을 주문했다.

정 총리는 "무엇보다 중요한 것은 인명피해가 없도록 하는 것"이라며 "현지 우리 국민들의 신변안전을 위해 보다 적극적으로 노력해 달라"고 강조했다.

