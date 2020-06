대북 전단 살포는 백해무익 비판…靑 "안보 위해 가하면 정부가 단호히 대응"

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 청와대 핵심 관계자는 4일 오후 기자들을 만난 자리에서 김여정 북한 노동당 제1부부장이 담화를 통해 일부 탈북자 단체의 대북전단(삐라) 살포를 강력히 비판한 것과 관련해 "김여정 부부장 담화에 대해서는 논평하지 않겠다"면서 말을 아꼈다.

다만 청와대 핵심 관계자는 "대북 삐라는 참으로 백해무익한 행동"이라며 "안보에 위해를 가하는 행동에 대해서는 앞으로 정부가 단호히 대응해 나갈 것으로 알고 있다"고 강조했다.

