보성군, 코로나19 대응 의료진에 ‘덕분에 배지’ 격려

全 공무원·직원 등 1200여 명 배지 패용 및 군내버스 외부광고 시행 병행

[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 김철우 보성군수는 4일 보건소를 방문, 코로나19 감염증 대응에 헌신하고 있는 의료진에게 ‘덕분에 배지’를 달아주며 격려와 응원을 메시지를 전했다.

4일 보성군에 따르면 ‘덕분에 배지’는 중앙재난안전대책본부에서 감사와 자부심의 의미 수어 동작을 활용해 코로나19 대응에 앞장서고 있는 국민과 의료진에게 응원과 감사한 마음을 전달코자 추진하고 있는 캠페인의 일환이다.

김 군수는 “유례없는 재난위기상황에서 감염의 위협을 무릅쓰고 최전선에서 사투를 벌이고 있는 의료진에게 항상 감사드린다”며 “코로나19 장기화로 군민 모두가 힘들고 지치겠지만 무사히 종식하기 위해서는 개인 방역수칙을 준수하고 건강관리에 유의해 달라”고 말했다.

군은 군내버스 외부광고 등 다양한 매체를 통해 생활방역과 개인위생 지키기를 독려하고 있으며, 코로나19 차단에 고군분투하고 있는 의료진과 군민들에게 감사의 마음을 전하기 위해 전 부서와 읍·면에서 ‘고마워요!‘덕분에’ 릴레이 캠페인’을 전개할 계획이다.

한편, 코로나19 확진자 발생을 막기 위해 보성군은 △전 군민 대상 면 마스크 배부(42000개), △우리 마을 우리가 지키기 긴급대응단 운영, △군 공식 유튜브 채널(BS 특공대) 활용 방역수칙 홍보 등 선제 대응 종합대책 추진에 만전을 기하고 있다.

호남취재본부 박용철 기자 hjkl9101@asiae.co.kr